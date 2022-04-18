В европейской стране нашли выгоду в приближении климатической катастрофы

Норвежские виноделы смогли вырастить богатый урожай винограда благодаря изменению климата

Виноделы из европейской страны нашли выгоду в глобальном потеплении. Связанные с приближением климатической катастрофы изменения погоды помогли гражданам обычно холодной и влажной Норвегии вырастить богатый урожай винограда и создать новое вино, сообщает The Times.

Управляющие виноградником Бьорн и Хальдис Бергумы обнаружили удачную смесь сортов винограда для белого вина — в 2022 году норвежцы собираются сделать три тысячи бутылки напитка на продажу. Бьорн считает, что обязан успехом своего бизнеса глобальному потеплению — именно благодаря особенно теплым дням и мощным дождям ему удалось вырастить отличный виноград.

Винодел отметил, что 20-30 лет назад погода в Норвегии была неподходящей для выращивания хорошего винограда. То же самое происходит и в других странах: белые вина из Англии начали обгонять на рынке шампанское из Франции, каталонские виноделы смогли вырастить виноградные кусты в 1,2 тысячи метра в предгорьях Пиренеев. При этом некоторые ранее подходившие для производства вина регионы пострадали из-за изменения климата: в 2021 году Рейнская область потеряла вино на 50 миллионов долларов из-за катастрофических наводнений, а в жарких Австралии и Калифорнии виноделы начали страдать из-за недостатка воды для полива.

В 2021 году выгоду глобального потепления для экономики отметили в Японии. Изменение погоды на самом северном острове страны Хоккайдо положительно сказалось на качестве выращиваемого там риса. Раньше рис из Хоккайдо считался невкусным и плохо продавался, однако из-за повышения температуры вкус продукта изменился, и он набрал популярность.