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Группы продленного дня сделают частью обучения в школах

Спикер Госдумы Володин заявил о внедрении групп продленного дня в образовательный процесс

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что палата начала рассматривать законопроект о регулировании работы групп продленного дня в школах. Он напомнил, что их намерены сделать частью обучения. Об этом Володин написал в своем официальном Telegram-канале.

Володин заявил о внедрении групп продленного дня в образовательный процесс в школах. Он напомнил, что согласно инициативе, решение об открытие групп станут принимать образовательные организации, опираясь на пожелания родителей. Кроме присмотра за школьниками на группах будет «осуществляться подготовка к учебным занятиям, проводиться кружки и секции, культурные мероприятия и другие».

«Для снижения родительской платы устанавливается право регионов на дополнительное финансирование групп продленного дня», — добавил Володин.

Спикер Госдумы также заявил, что федеральные нормы должны гарантировать создание групп продленного дня в школах.

Ранее сообщалось, что в московских школах появится «космическое» направление. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Марина Совина
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