Россияне признались в отсутствии запасов наличной иностранной валюты

Большинство опрошенных россиян признались в отсутствии запасов наличной иностранной валюты

Большинство опрошенных россиян (55 процентов) признались в отсутствии запасов наличной иностранной валюты. При этом чаще всего ее хранят в долларах, свидетельствуют данные опроса банка «Открытие», передает ТАСС.

В исследовании указывается, что 45 процентов россиян имеют запасы наличной валюты, у 55 процентов ее нет. Больше всего обладателей наличной валюты в Центральном федеральном округе (52 процента) и на Урале (49 процентов), меньше всего на Северном Кавказе (32 процента). При этом среди валют, в которых россияне хранят запасы наличных, доминируют доллар США (72 процента) и евро (35 процентов). Наличные юани есть у 6 процентов опрошенных, британские фунты стерлингов — у 3 процента.

66 процентов россиян из тех, кто располагает наличной иностранной валютой, используют ее в качестве подушки безопасности. При этом еще 30 процентов отметили, что используют наличную валюту в зарубежных поездках, а 14 процентов назвали другие причины: «на всякий случай», «остались после поездки за границу», «просто лежат, как сувенир».

При этом 27 процентов опрошенных россиян не намерены покупать наличную валюту, потому что она им не нужна. Еще 16 процентов покупали ее ранее, однако сейчас не планируют делать это сейчас, а 15 процентов не хотят покупать валюту из-за существующих валютных ограничений, столько же — из-за слишком высокого курса. «Лишь 7 процентов (в том числе 13 процентов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области) сообщили, что покупали валюту раньше и планируют делать это сейчас», — добавляется в исследовании.

С 18 апреля Банк России возобновил возможность продажи наличной валюты гражданам в банках страны. Таким образом, до 9 сентября 2022 года финансовые организации смогут продавать россиянам наличную валюту, но только ту, которая поступила в их кассы с 9 апреля.