За здоровьем москвичей с хроническими заболеваниями начнут следить по-новому

В Москве начинают проект по проактивному наблюдению людей с хроническими заболеваниями

В Москве запускается масштабный проект по проактивному динамическому наблюдению за пациентами с хроническими заболеваниями. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Эти болезни вносят большой вклад в структуру смертности, а их эффективное лечение положительно влияет на показатели продолжительности и качества жизни. Речь идет о таких заболеваниях, как сахарный диабет II типа, гиперхолестеринемия, артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца и инфаркт миокарда, фибрилляция и трепетание предсердий, хроническая сердечная недостаточность, острое нарушение мозгового кровообращения, хроническая обструктивная болезнь легких, язвенная болезнь. Все они включены в пилотный проект по динамическому наблюдению горожан с хроническими заболеваниями.

С этого года мы начинаем новый проект — проактивное диспансерное наблюдение этой категории пациентов. Такую систему мы разворачиваем впервые. Мы полтора года готовились и детально отрабатывали стандарт диспансерного наблюдения — какие исследования, с какой периодичностью, какое количество приемов, какая должна быть индивидуальная программа. Мы отработали все механизмы и приступаем к запуску проекта Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

Помогать врачам и пациентам будет команда из специалистов со средним медицинским образованием. «На базе поликлиник для этого формируются отдельные подразделения. На первом этапе такая команда будет помогать врачам контролировать состояние пациентов с хроническими заболеваниями», — уточнила Ракова.

В ЕМИАС также появится специальная программа, которая поможет врачам наблюдать пациентов с хроническими заболеваниями. Через нее лечащий врач сможет сразу увидеть, если пациент обратиться за срочной медицинской помощью, попадет в больницу или получит консультацию другого врача. При необходимости лечащий врач сможет выйти с пациентом на связь и скорректировать лечение.

Пилот начнется в двух поликлиниках. Затем планируется расширить программу на весь город.