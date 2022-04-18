Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

За здоровьем москвичей с хроническими заболеваниями начнут следить по-новому

В Москве начинают проект по проактивному наблюдению людей с хроническими заболеваниями

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»

В Москве запускается масштабный проект по проактивному динамическому наблюдению за пациентами с хроническими заболеваниями. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Эти болезни вносят большой вклад в структуру смертности, а их эффективное лечение положительно влияет на показатели продолжительности и качества жизни. Речь идет о таких заболеваниях, как сахарный диабет II типа, гиперхолестеринемия, артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца и инфаркт миокарда, фибрилляция и трепетание предсердий, хроническая сердечная недостаточность, острое нарушение мозгового кровообращения, хроническая обструктивная болезнь легких, язвенная болезнь. Все они включены в пилотный проект по динамическому наблюдению горожан с хроническими заболеваниями.

С этого года мы начинаем новый проект — проактивное диспансерное наблюдение этой категории пациентов. Такую систему мы разворачиваем впервые. Мы полтора года готовились и детально отрабатывали стандарт диспансерного наблюдения — какие исследования, с какой периодичностью, какое количество приемов, какая должна быть индивидуальная программа. Мы отработали все механизмы и приступаем к запуску проекта

Анастасия Раковавице-мэр Москвы

Помогать врачам и пациентам будет команда из специалистов со средним медицинским образованием. «На базе поликлиник для этого формируются отдельные подразделения. На первом этапе такая команда будет помогать врачам контролировать состояние пациентов с хроническими заболеваниями», — уточнила Ракова.

В ЕМИАС также появится специальная программа, которая поможет врачам наблюдать пациентов с хроническими заболеваниями. Через нее лечащий врач сможет сразу увидеть, если пациент обратиться за срочной медицинской помощью, попадет в больницу или получит консультацию другого врача. При необходимости лечащий врач сможет выйти с пациентом на связь и скорректировать лечение.

Пилот начнется в двух поликлиниках. Затем планируется расширить программу на весь город.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Инга Разумовская
Обсудить
Последние новости
В Карачаево-Черкесии пресекли подготовку теракта
В Шанхае зафиксировали первые летальные случаи после введения карантина
«Фантастические твари» провалились в прокате
Народная милиция ЛНР отчиталась об украинских потерях
Китай увеличил добычу угля и газа до рекордного уровня
Минобороны заявило о поражении высокоточными ракетами командных пунктов ВСУ
Задержание сотрудниками ФСБ троих сторонников ИГ попало на видео
В Минобороны сообщили об уничтожении трех украинских самолетов
В Турции в ДТП с туристическим автобусом пострадали 12 человек
Минобороны сообщило об ударах «Искандерами» по объектам на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.