На Северном Кавказе создадут молодежный казачий культурный центр

На Северном Кавказе появится межрегиональный молодежный казачий культурный центр

Межрегиональный молодежный казачий культурный центр появится в четырех субъектах Северног Кавказа. Об этом сообщает ТАСС.

Центр планирует открыть до 2024 года. «Наш проект стал победителем конкурса президентского фонда культурных инициатив. Мы получили грант на сумму более 8 миллионов рублей. Мы планируем создать межрегиональный молодежный казачий культурный центр в четырех субъектах Северо-Кавказского федерального округа до 2024 года», — рассказали в Терском войсковом казачьем обществе, которое выступает организатором проекта.

Отделения центра разместят в в Северной Осетии, Дагестане, Кабардино-Балкарии и на Ставрополье. В центре будут обучать детей в возрасте 10−17 лет традиционному казачьему воинскому искусству, истории и культуре казачества и декоративно-прикладному творчеству.

Центр создают для поднятия престижа образа жизни казака, сохранения преемственности традиций поколений и передачи традиционных и современных форм самовыражения казачьей идентичности.