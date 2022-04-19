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В «Манчестер Юнайтед» рассказали о просьбе Роналду после смерти ребенка

Криштиану Роналду пропустит матч АПЛ против «Ливерпуля» после смерти новорожденного сына

Фото: IMAGO / Darren Staples / Globallookpress.com

В английском «Манчестер Юнайтед» рассказали о просьбе нападающего команды Криштиану Роналду после смерти новорожденного сына. Об этом сообщается на сайте клуба.

Руководство команды заявило, что футболист захотел остаться с семьей, из-за чего пропустит матч 32-го тура Английской премьер-лиги против «Ливерпуля» 19 апреля. Кроме того, Роналду попросил соблюдать конфиденциальность из-за случившегося. «Семья превыше всего, и Роналду поддерживает своих любимых в это трудное время», — подчеркнули манкунианцы.

Роналду рассказал о смерти ребенка 18 апреля. Он назвал случившееся самой большой болью, которую могут испытать родители, и отметил, что им придает сил рождение дочери.

Футболист сообщил о том, что его невеста Джорджина Родригес ждет двойню, в декабре прошлого года. У пары должны были родиться мальчик и девочка.

Роналду и Родригес объявили о помолвке в 2018 году. Футболист воспитывает общую с Джорджиной дочь Алану Мартину, а также троих детей от суррогатных матерей Криштиану-младшего, Еву и Матео.

Анастасия Борисова
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