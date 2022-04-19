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Egypt Air анонсировал прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх

Стоимость туров в Египет с прямым перелетом в Хургаду начинается от 71,5 тысячи рублей

Фото: Vladimir Voronov / Globallookpress.com

Египетский национальный перевозчик Egypt Air анонсировал прямые рейсы из Москвы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, первые полеты состоятся 28 апреля. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Перелеты планируется выполнять ежедневно из аэропорта Домодедово на лайнерах Airbus-330. «Авиакомпания египетская, санкциям эти самолеты не подвержены», — отметили в АТОР. Уточняется, что все кресла выкуплены компанией Fun&Sun, поэтому приобрести билет на данные рейсы отдельно от путевки не получится.

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Стоимость туров Fun&Sun с прямым перелетом в Хургаду начинается от 71,5 тысячи рублей на человека. В сумму входит семидневное проживание в отеле с питанием «все включено». Аналогичная путевка в Шарм-эш-Шейх обойдется минимум в 67,3 тысячи рублей.

Ранее, 15 апреля, Egypt Air возобновил прямые регулярные рейсы между Москвой и Каиром. Перелеты выполняются на самолетах Boing 737-800. Авиакомпания также напомнила о важности соблюдения санитарных мер при прохождении границы, в том числе о необходимости сдавать ПЦР-тест за 48 часов до поездки.

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Мария Гейн
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