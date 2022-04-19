В Минкультуры объяснили тройной рост стоимости съемок кино пандемией и санкциями

В Министерстве культуры объяснили тройной рост стоимости съемок кино санкциями и пандемией

Глава департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры России Светлана Максимченко заявила, что стоимость производства игрового и анимационного кино выросла втрое. Об этом пишет ТАСС.

На сложившуюся ситуацию в киноиндустрии повлияли пандемия и санкции стран Европы и США, объяснила Максимченко. По ее словам, в настоящий момент представители отечественного кинопроизводства думают над перестройкой работы.

«С учетом пандемии, с учетом последних событий, у нас втрое увеличилась стоимость производства фильмов — игровых и анимационных, серьезно выросли затраты на производство и дальнейший прокат», — сказала Максимченко на заседании круглого стола комитета Госдумы по культуре, добавив, что сейчас предпринимаются все усилия, чтобы сохранить российскую киноотрасль.

Ранее в апреле президент России Владимир Путин разрешил полное госфинансирование дебютных фильмов. Теперь в России допускается стопроцентное госфинансирование производства и проката отечественных художественных и документальных дебютных фильмов начинающих режиссеров. Соответствующие поправки в федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии в Российской Федерации» были подписаны главой государства.