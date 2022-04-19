Греция призвала готовиться к полному прекращению поставок газа из России

Премьер Греции Мицотакис призвал готовиться к худшим сценариям в энергетическом секторе

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал готовиться к худшим сценариям в энергетическом секторе, включающим в себя возможность полного прекращения поставок газа из России. Политик сделал заявление в ходе визита на терминал сжиженного природного газа (СПГ) на острове Ревитуса, пишет Афинское агентство новостей.

По словам политика, именно инфраструктура для СПГ должна сыграть ключевую роль в диверсификации поставок энергоносителей. «Терминал на Ревитусе и в нынешней форме, и в модернизированной будет играть ключевую роль в соответствующих планах», — подчеркнул он.

При этом премьер добавил, что приоритетом властей должно быть сохранение низких цен на энергию. «Мы стремимся к максимально низким ценам на энергию для потребителей, граждан и бизнеса», — заявил он.

По его словам, проблема роста цен требует ответа на общеевропейском уровне. «Я хочу еще раз повторить, что мы сталкиваемся с беспрецедентной ситуацией, взрывным ростом цен на природный газ. Проблема имеет внешние корни. Это проблема, которая касается всей Европы, и потому я лично боролся за общеевропейский ответ на нее», — сказал Мицотакис.

В марте Мицотакис утверждал, что его предложения по регулированию газового рынка позволили снизить цены на топливо в Европе в два раза за четыре дня. Одна из его инициатив — установление потолка цен — была включена в заявление Евросоюза как один из возможных шагов по регулированию рынка. По словам Мицотакиса, после этого цены на газ существенно снизились.