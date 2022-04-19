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Выглядящая вдвое моложе своего возраста женщина раскрыла секрет молодости

Выглядящая вдвое моложе 40-летняя жительница США назвала секретом молодости мед и лимон

Фото: Unsplash

Жительница Луизианы, США, выглядит вдвое моложе своего возраста и уверяет, что не пользуется дорогостоящими омолаживающими кремами. Она раскрыла секрет своей молодости в материале Daily Mirror.

40-летняя Мишель Линн рассказала, что ее часто принимают за подругу 24-летней дочери Терри. Более того, при покупке алкоголя у нее по-прежнему требуют удостоверение личности, в котором указан возраст. «Если я гуляю с Терри, и она называет меня "мамой", незнакомые люди переглядываются. Иногда люди в шоке, хватают своих друзей и говорят: "Вы можете в это поверить?!"» — с гордостью заметила Линн.

Женщина считает, что ее внешность не изменилась с возрастом, потому что она ведет здоровый образ жизни, пьет воду с медом и лимоном и тренируется шесть раз в неделю.

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Линн призналась, что нередко получает нелестные комментарии по поводу своего внешнего вида: она предпочитает обтягивающую одежду, глубокие вырезы и короткие юбки. Однако эти замечания ее не смущают: она считает, что имеет право с гордостью демонстрировать свое тело, над которым регулярно работает.

Ранее сообщалось, что выглядящая вдвое моложе своего возраста 53-летняя жительница Канады раскрыла секреты молодости и красоты. Она призналась, что для сохранения молодости тщательно следит за питанием и регулярно занимается спортом.

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Евгения Черкасова
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