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Москва объявила сотрудников бельгийского посольства персонами нон грата

Россия объявила персонами нон грата сотрудников посольства Бельгии в Москве

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Россия объявила персонами нон грата сотрудников посольства Бельгии в Москве. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Мера была принята в ответ на высылку 21 сотрудника российского посольства в Бельгии. Работники бельгийского посольства в Москве обязаны выполнить предписание МИД РФ до конца дня 3 мая.

В конце марта МИД Бельгии решил выслать 21 российского дипломата, обвинив их в причастности к шпионской деятельности. Дипломаты должны были покинуть королевство в течение 15 дней.

Посол РФ в Бельгии Александр Токовинин заявил, что Москва ответит на этот шаг. При этом он отметил, что между Брюсселем и Москвой «было зафиксировано взаимное намерение сохранять открытыми каналы дипломатического диалога».

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Николай Чигасов
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