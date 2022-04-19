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На химическом заводе в США произошла утечка хлора

В американском штате Луизиана произошла утечка хлора на химзаводе Dow

Фото: Jonathan Bachman / Reuters

Полиция американского штата Луизиана сообщила об утечке хлора на химическом заводе компании Dow, передает телеканал WAFB.

По данным телеканала, утечка произошла в результате пожара на заводе корпорации Olin, расположенном на территории Dow Chemical. Информации о пострадавших не сообщается.

В настоящий момент движение по шоссе №1 штата перекрыто в обоих направлениях. Жителям рекомендовано оставаться дома, закрыть окна и отключить системы кондиционирования воздуха и отопления. Специалисты химзавода продолжают следить за качеством воздуха в районе.

Ранее глава администрации Сумской области Дмитрий Живицкий сообщил, что на химзаводе «Сумыхимпром» произошла утечка аммиака. По его словам, зона поражения составляет около двух с половиной километров. Позже утечку аммиака на химзаводе локализовали, а на поврежденный трубопровод был наложен бандаж. Минобороны России назвало утечку аммиака в Сумах провокацией украинских националистов.

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Ксения Назарова
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На химическом заводе в США произошла утечка хлора
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