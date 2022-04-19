Врач назвал возраст пика репродуктивной функции у мужчин и женщин

Репродуктолог Базанов: пик репродуктивной функции у мужчин наступает в 55-57 лет

Врач-репродуктолог Павел Базанов назвал возраст пика репродуктивной функции у мужчин и женщин. В беседе с «Вечерней Москвой» он рассказал, что в последние годы возрастная граница значительно сдвинулась.

Так, по его словам, пик репродуктивной функции у женщин наступает в 44 года, а у мужчин — в 55-57 лет. «Дальше начинает снижаться качество мужских и женских половых клеток. Следовательно, зачать ребенка после 50 становится довольно проблематично», — предупреждает Базанов.

Также репродуктолог подтвердил, что в последние годы становится больше пар, которые впервые становятся родителями после 40 лет.

Ранее сообщалось, что у 45-летней американки по имени Трейси за 13 месяцев появилось на свет четверо детей. Она воспользовалась услугами суррогатной матери, но в день подписания контракта обнаружила, что беременна сама.