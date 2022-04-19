Украинская прокуратура собралась арестовать имущество жены Медведчука

Офис генпрокурора Украины готовит ходатайства об аресте имущества Оксаны Марченко

Офис генпрокурора Украины готовит ходатайства о наложении ареста на имущество Оксаны Марченко, жены депутата Верховной Рады Виктора Медведчука. Об этом сообщила Национальная полиция Украины, пишет РИА Новости.

Полученные от продажи активов средства власти собираются использовать для нужд украинской армии. В данный момент ведется «досудебное расследование по фактам противоправных действий должностных лиц общества», конечным бенефициаром которого является Марченко.

18 апреля полицейские провели обыски в Киеве и Киевской области. Силовики обнаружили 100 картин, 20 швейцарских часов, яйца Фаберже и антикварные вещи, принадлежащие семье Медведчука. Стоимость имущества устанавливается.

Ранее задержанный депутат обратился к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с просьбой обменять его на военнослужащих и жителей Мариуполя.