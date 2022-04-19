Россия ответила на высылку дипломатов из Нидерландов

МИД России сообщил о высылке 15 нидерландских дипломатов в качестве ответной меры

В качестве ответной меры на высылку российских дипломатических представителей Москва объявила 15 нидерландских дипломатов персонами нон грата и высылает их из страны, сообщает ТАСС с ссылкой на представителей МИД России.

«19 апреля в МИД России был вызван посол Нидерландов в Москве Хиллес Бесхоор Плух, которому был выражен решительный протест в связи с необоснованным объявлением 29 марта персонами нон грата 18 сотрудников посольства России. Послу вручена нота министерства, в которой 14 сотрудников посольства Нидерландов в Москве и 1 сотрудник генконсульства Нидерландов в Санкт-Петербурге объявлены персонами нон грата. Им предписано покинуть территорию Российской Федерации в двухнедельный срок», — говорится в сообщении ведомства.

29 марта власти Нидерландов объявили персонами нон грата 18 российских представителей. Отмечается, что основанием для высылки сочли информацию от служб общей и военной разведки и безопасности о том, что указанные лица, аккредитованные в качестве дипломатов при российских представительствах в Нидерландах, тайно осуществляли разведывательную деятельность.

