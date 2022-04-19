Квартиры россиян захотели защитить от популярного мошенничества

В Госдуме предложили запретить перерегистрацию жилья без личного участия владельца

В Госдуме захотели защитить квартиры россиян от в популярного в последнее время вида мошенничества. Председатель думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников предложил законопроект, запрещающий регистрировать права на жилье без личного участия владельца, пишет «Российская газета».

Депутат пояснил, что новые правила обеспечат должное соблюдение имущественных прав граждан России и не позволят злоумышленникам за спиной собственника переоформить недвижимость. Сейчас уже существует опция, запрещающая подобные сделки — для этого владельцу нужно подать соответствующее заявление в Росреестр, чтобы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) появилась отметка о невозможности государственной регистрации права без личного участия собственника.

Павел Крашенников собирается усовершенствовать этот механизм и запретить при наличии пометки в ЕГРН заключать сделки по доверенности у нотариуса без ведома хозяина недвижимости. «Подобное изменение будет способствовать большему снижению рисков совершения какого-либо рода мошеннических действий в отношении имущества частных лиц», — пояснил глава комитета.

Крашенников также предложил упростить подачу документов. «Законопроектом предлагается расширить сферу применения механизма и разрешить подачу заявления в форме электронного документа также для случаев государственной регистрации договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве», — добавил он.

Переоформление квартир без ведома владельцев считается одной из популярных схем лишения жилья в России. В апреле стало известно, что подобным образом четыре мошенницы отобрали недвижимость у 90-летней пенсионерки из Сочи. Злоумышленницы воспользовались инвалидностью пожилой женщины и составили договор купли-продажи втайне от нее.