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В «Манчестер Юнайтед» отреагировали на смерть ребенка Роналду

«Манчестер Юнайтед» выразил соболезнования в связи со смертью новорожденного сына Роналду

Фото: @Cristiano

Английский «Манчестер Юнайтед» в Twitter отреагировал на смерть новорожденного сына нападающего команды Криштиану Роналду.

«Твоя боль — наша боль, Криштиану. Желаем сил и любви тебе и твоей семье в это время», — говорится в сообщении манкунианцев. Форвард Маркус Рашфорд также выразил свои соболезнования Роналду и его невесте Джорджине Родригес, написав, что мыслями находится с ними.

Роналду рассказал о смерти ребенка 18 апреля. Он назвал случившееся самой большой болью, которую могут испытать родители, и отметил, что им придает сил рождение дочери.

Футболист сообщил о том, что пара ждет двойню, в декабре прошлого года. Он выложил видео, на котором его дети лопают шары и из них вылетают розовые и голубые конфетти, которые символизировали рождение мальчика и девочки.

Роналду и Родригес объявили о помолвке в 2018 году. Футболист воспитывает общую с Джорджиной дочь Алану Мартину, а также троих детей от суррогатных матерей Криштиану-младшего, Еву и Матео.

Анастасия Борисова
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