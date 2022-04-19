Стало известно о будущем Миранчука и Кокорина в Европе
Журналист La Gazzetta dello Sport Георгий Кудинов высказался о будущем российских футболистов Алексея Миранчука и Александра Кокорина в европейских клубах. Его слова приводит «Матч ТВ».
Кудинов заявил, что итальянская «Фиорентина» скорее всего расстанется с Кокориным, так как прошло два года с момента подписания контракта с футболистом, а значит, клуб потеряет минимальные деньги. Также он посчитал, что будущее Миранчука в «Аталанте» находится под вопросом, так как в клубе происходит смена руководства. «Трудно сказать, останется он Европе или вернется в Россию», — подчеркнул Кудинов.
Миранчук начал выступать за «Аталанту» в августе 2020-го. Он перешел в итальянский клуб из московского «Локомотива», в составе которого он трижды выигрывал Кубок России и становился чемпионом страны. В нынешнем сезоне 26-летний россиянин провел 16 матчей в чемпионате Италии и отметился двумя забитыми мячами.
Кокорин перешел в «Фиорентину» в 2021 году. В нынешнем сезоне он провел шесть матчей во всех турнирах в составе команды, в которых не отметился результативными действиями. Клуб предпринимал попытки избавиться от игрока.