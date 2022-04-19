Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Силовики задержали россиянина из-за планов вступить в ряды украинских боевиков

В Белгороде задержан уроженец Салехарда, который хотел вступить в ряды украинских боевиков

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Белгородской области сотрудники правоохранительных органов задержали уроженца Салехарда, намеревавшегося вступить в ряды боевиков для участия в военных действиях на Украине. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам, против россиянина возбуждено уголовное дело по статье 208 УК РФ («Организация незаконного вооруженного формирования или участия в нем»). После начала российской спецоперации салехардец собирался попасть на Украину, но безуспешно — его планы были сорваны при попытке незаконно пересечь российско-украинскую границу.

На допросе задержанный объяснил, что хотел вступить в ряды украинских боевиков, чтобы заработать деньги и решить свои материальные проблемы. При этом мужчина планировал отдать большую часть заработанного на восстановление инфраструктуры Украины.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент страны Владимир Путин заявил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Минобороны потребовало вывести гражданских с «Азовстали»
Медведев объяснил угрозы расширения НАТО у российских границ
Против африканки возбудили уголовное дело после танца на фоне Вечного огня
Канада ввела санкции против Набиуллиной и еще 13 россиян
В Санкт-Петербурге обеспокоились «нарезкой» квартир
В магазинах «Рив Гош» появятся десятки российских брендов косметики
Диетолог назвала неожиданное свойство грибов для здоровья
Индию обвинили в занижении смертности от коронавируса
Медведев заявил о невозможности задушить российскую экономику
Meta обжаловала решение суда о признании экстремистской организацией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.