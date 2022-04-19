Силовики задержали россиянина из-за планов вступить в ряды украинских боевиков

В Белгороде задержан уроженец Салехарда, который хотел вступить в ряды украинских боевиков

В Белгородской области сотрудники правоохранительных органов задержали уроженца Салехарда, намеревавшегося вступить в ряды боевиков для участия в военных действиях на Украине. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам, против россиянина возбуждено уголовное дело по статье 208 УК РФ («Организация незаконного вооруженного формирования или участия в нем»). После начала российской спецоперации салехардец собирался попасть на Украину, но безуспешно — его планы были сорваны при попытке незаконно пересечь российско-украинскую границу.

На допросе задержанный объяснил, что хотел вступить в ряды украинских боевиков, чтобы заработать деньги и решить свои материальные проблемы. При этом мужчина планировал отдать большую часть заработанного на восстановление инфраструктуры Украины.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент страны Владимир Путин заявил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.