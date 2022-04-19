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Раскрыты секреты крепкого и здорового сна

Daily Mail: для здорового сна стоит напрягать и расслаблять мышцы в постели

Фото: Ferrari / Globallookpress.com

Доктор Кэтрин Саймон из Калифорнийского университета раскрыла секрет крепкого и здорового сна — и это не расслабляющая музыка, как считалось ранее. Эксперты под ее руководством обнаружили, что люди, которые в постели перед сном сначала напрягали, а потом расслабляли большие групп мышц, спали лучше, чем те, для кого в качестве колыбельной фоном звучала музыка Моцарта, сообщило Daily Mail со ссылкой на научное издание Journal of Sleep Research.

Исследователи обнаружили, что у двух групп испытуемых оказались разные значения мозговых ритмов во сне. «Мы выяснили, что у тех, кто занимался мышечной релаксацией перед сном, с самого начала наблюдалась более высокая ритмическая активность правого полушария мозга во сне, что мы ожидаем увидеть у более хорошо отдохнувших людей», — заявила доктор Саймон.

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Эксперт отметила, что попробовать инновационный метод засыпания может каждый. «В сети есть доступные видео и аудиофайлы с инструкциями по работе с мышцами перед сном, — обратила внимание Саймон. — Например, можно в течение десяти секунд крепко сжимать кулаки, а затем расслаблять. Это приводит к тому, что мышцы становятся более расслабленными, чем до начала упражнения. Это, в свою очередь, помогает быстрее и глубже уснуть, а позже чувствовать себя максимально отдохнувшим».

Ранее сомнолог дал совет по борьбе с бессонницей. Эксперт отметил, что одним из условий хорошего сна является подготовка к нему. Нужно минимизировать негативную информацию, заниматься физической активностью в течение дня и отказаться от вредных привычек.

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Вера Владзиевская
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