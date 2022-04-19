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Кардиолог объяснила неприятные ощущения при сне на левом боку

Врач Кореневич рассказала, почему спать на обоих боках безопасно для сердца

Фото: Jamie Street / Reuters

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич объяснила, почему спать и на левом, и правом боку одинаково безопасно для сердца. Ее слова приводит сайт ««Доктор Питер»».

По словам Кореневич, сердце невозможно повредить снаружи, если не упасть с большой высоты или не удариться грудью при аварии. Это связано с тем, что оно защищено сердечной сумкой-перикардом, а также жировой тканью, плеврой, тканью легких и ребрами с мышцами. «Сердце мы обычно повреждаем другими способами — много нервничаем, не уделяем своему телу должного внимания, не нагружаем себя физически, а только переживаем, переедаем, мало и плохо спим, почти не расслабляемся эмоционально, курим и пьем, чтобы хоть немного расслабиться. Все это медленно, но верно разрушает наше сердце изнутри», — объясняет кардиолог.

Полноценный отдых и сон, продолжает врач, очень важны для сердца, а неприятные ощущения при сне на левом боку могут быть связаны с болями напряжения. «Психоэмоциональное напряжение с возрастом постоянно увеличивается и вызывает спазм мускулатуры верхней части тела — головы, шеи, грудной клетки. Отсюда возникают головные боли, боли в шее, спине, груди. Спазм мускулатуры вызывает смещение межпозвонковых дисков и ущемление спинномозговых нервов», — рассказывает она.

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Жалобы на боль при сне на левом боку встречаются чаще, потому что большинство людей правши, считает Кореневич. «Правая сторона у нас чаще задействована, поэтому справа мышцы больше проработаны и менее спазмированы, поэтому справа реже бывают болевые ощущения, чем слева», — объясняет она.

Для борьбы со спазмом Кореневич советует ходить на массаж, делать лечебную гимнастику, заниматься физической активностью. «Это поможет расслабить мышцы. Правда, стоит помнить, что спазм может вернуться из-за непроработанных эмоциональных проблем. Убрать психоэмоциональное напряжение навсегда поможет только психотерапия», — заключает доктор.

Ранее врач-кардиолог Тилак Суварна назвала шесть вредных для сердца распространенных привычек. По ее словам, ради сохранения здоровья на долгие годы нужно изменить питание, минимизировать стресс и исключить соль из рациона.

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Александра Лисица
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