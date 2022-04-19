«Авито»: спрос на б/у электронику вырос более чем в 1,5 раза, но уже снизился на 7-20%

Россияне реже стали покупать подержанную бытовую технику, пишут «Известия» со ссылкой на в пресс-службу проектов VK «Юла» и «Объявления ВКонтакте».

По данным «Авито», в марте по сравнению с февралем спрос на б/у электробытовые товары подскочил более чем в 1,5 раза, но уже в апреле снизился на 7-20 процентов. Падение спроса связывают в том числе со снижением цен. Представитель «Авито» добавил, что март был отмечен всплеском спроса на бытовую технику, а в апреле начались процессы стабилизации потребительского поведения и рынка.

К примеру, стоимость утюгов с конца марта упала на 23 процента, до чуть более 3 тысяч рублей, а их продажи снизились на 10 процентов. Значительно подешевела также кухонная техника: плиту теперь можно приобрести в среднем за 7,7 тысяч рублей, а вытяжку — за 6,1 тысячи рублей. Средняя стоимость этих товаров упала на 16 процентов, а количество продаж снизилось на 12 и 19 процентов. Холодильники и морозильные камеры также подешевели на 12 процентов, а их спрос стал ниже на 7.

Специалисты отметили, что купить необходимую технику по приемлемым ценам в магазинах сейчас проблематично, однако предупредили о рисках, поскольку при покупке с рук есть шансы нарваться на некачественную технику

Ранее сообщалось, что в России сократились продажи смартфонов. С 14 по 20 февраля в стране были куплены 744 тысячи аппаратов, а уже с 7 по 13 марта — всего около 380 тысяч устройств. Такую тенденцию связывают с подорожанием гаджетов на 30–50 процентов и уменьшением их ассортимента.