В Казахстане задержали несколько человек по подозрению в шпионаже и госизмене

Спеслужбы Казахстана задержали несколько человек по подозрению в шпионаже и госизмене

Спецслужбы Казахстана задержали группу лиц по подозрению в шпионаже, госизмене, незаконном собирании и разглашении государственных секретов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

По данным ведомства, среди задержанный есть гражданин иностранного государства. Отмечается, суд в отношении данной группы лиц избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Уголовные дела имеют гриф «Секретно», поэтому остальная информацию не разглашается.

Ранее в Казахстане задержали бывшего главу Комитета национальной безопасности Карима Масимова и его троих заместителей в связи с массовыми беспорядками, которые охватили страну в январе этого года. Они подозреваются в государственной измене, попытке захвата власти, превышении полномочий и получении взятки в особо крупном размере.

