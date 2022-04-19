Телеведущий описал способ привлечь внимание девушки и рассердил зрителей

Ведущий Уоттерс заявил, что проколол шины в автомобиле будущей жены, чтобы подвезти ее

Американский политический обозреватель и телеведущий Джесси Уоттерс (Jesse Watters) описал, как привлек внимание своей будущей жены, продюсера Эммы Диджовин (Emma DiGiovine). В эфире программы The Five на телеканале Fox News он заявил, что спустил шины в автомобиле девушки. Запись его рассказа была опубликована в Twitter, в комментариях к посту многие зрители сообщили, что их рассердил поступок ведущего.

«Первое, что я сделал, когда пытался добиться отношений с Эммой [Диджовин] — я спустил ее шины. Она не могла никуда поехать», — сказал Уоттерс. По словам телеведущего, после этого он предложил девушке подвезти ее. Диджовин сразу согласилась.

Уоттерс также заявил, что жена не знала об этом поступке. Его соведущие отреагировали на историю с юмором. Один из них, Грег Гатфелд, в шутку сравнил коллегу с американским маньяком, известным под псевдонимом Зодиак.

Ролик с рассказом телеведущего набрал больше 800 тысяч просмотров в Twitter. Многие пользователи обвинили Уоттерса в том, что он своим поступком нарушил границы дозволенного. «Невероятно мерзкое поведение», «Именно так бы и поступил какой-нибудь психопат в кино», «Это можно сравнить с похищением», — вынесли вердикт юзеры. Некоторые из них также напомнили, что порча чужого имущества является преступлением.

Уоттерс женился на Диджовин, которая ранее была продюсером его шоу, в 2019 году. Утверждалось, что телеведущий начал с ней отношения, когда еще состоял в браке с предыдущей женой Ноэль Уоттерс.

Ранее репортер австралийского телеканала Fox Sports News Дрю Джонс (Drew Jones) отпил напиток из чужого кеда в прямом эфире. Видео с его поступком стало популярным в Twitter, многие зрители восхитились им.