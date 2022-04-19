Экспорт российского угля резко упал

Представитель Минэрго Бобылев заявил о сокращении экспорта угля из России на 9%

Экспорт угля из России с начала года резко упал почти на девять процентов, заявил глава департамента угольной промышленности Минэнерго Петр Бобылев, передает РИА Новости.

«Мы видим на сегодня снижение объемов экспорта угля, особенно по концу марта-апрелю, цифра значимая, более 20 процентов. Но мы выравниваем этот показатель. С начала года это уже почти девять процентов», — отметил он. При этом Бобылев отметил рост потребления угля на внутреннем рынке.

Общий экспорт угля из России в 2021 году был 227 миллионов тонн. С начала этого года предприятия Кузбасса отгрузили в восточном направлении 12,94 миллиона тонн угля, что на 18 процентов меньше, чем было запланировано. Наверстать перевозку до конца года с высокой вероятностью не получится, считает министр угольной промышленности Кемеровской области Олег Токарев.

Источник РБК в крупной угольной компании подтвердил, что объемы невывезенного угля по всей России выросли в разы по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Российские поставщики угля могут столкнуться с трудностями при переориентации экспорта на азиатские рынки, считают эксперты. Даже если логистические препятствия будут устранены, спрос в Азии, если исключить Китай, не гарантирован, уверены они.