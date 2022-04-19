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Походку Волочковой по подиуму обругали в сети

Балерина Анастасия Волочкова подверглась критике в сети из-за походки на показе

Российская балерина Анастасия Волочкова приняла участие в показе бренда AMR by Akbar Alias Ameer на Неделе моды Estet Fashion Week в Москве и подверглась критике в сети. Соответствующие комментарии появились в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Известно, что знаменитость прошлась по подиуму вместе с дизайнером в блестящем платье в пол золотого цвета, которое оформлено высокими вырезами, оголяющими ее ноги. Образ артистки дополнили туфли на каблуке и букет белых цветов, которые она держала в руках. На размещенных кадрах видно, что ее волосы распущены, а на лицо нанесен нюдовый макияж.

Пользователи сети обругали походку Волочковой в комментариях под опубликованным видео. «Походка, конечно, сплошная "эстетика"», «Как вы вцепились в этого модельера», «Настя, а чего не показала, как ты споткнулась?», «Этот мужчина более грациозен, чем балерина», «А что у вас с лицом?», «Какой ужас», — высказывались юзеры.

В январе российская балерина Анастасия Волочкова похвасталась кольцом за 60 миллионов рублей. Она пришла на шоу «Что было дальше» в кольце с самоцветом турмалин Параиба, обрамленным бриллиантами. Звезда отметила, что не знает, где достать такое же украшение, потому что ей его подарил поклонник.

Карина Черных
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