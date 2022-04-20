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В Литве решили отработать действия на случай аварии на Белорусской АЭС

В МВД Литвы заявили о подготовке к проведению масштабных учений на случай аварии на БелАЭС

Фото: Rosatom / globallookpress.com

В Литве решили решили отработать действия на случай аварии на находящейся неподалеку от границы с республикой и в 50 километрах от Вильнюса Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Об этом сообщили в департаменте противопожарных и спасательных работ при литовском МВД, передает ТАСС.

Замдиректора ведомства Гедрюс Сакалинскас заявил о проведении конференции планирования, которая, по его словам, станет финальным этапом подготовки к «учениям национального масштаба».

Отмечается, что участники мероприятия обсудили план тренировок, в частности, намеченную учебную эвакуацию со сбором и вывозом жителей в пункты дезактивации и их дальнейшее размещение в коллективных центрах безопасности. Дата проведения грядущих учений пока не уточняется.

Белорусская АЭС была запущена в ноябре 2020 года, несмотря на скепсис стран Европейского союза (ЕС) относительно развития такого проекта. В частности, власти Литвы и Эстонии неоднократно выступали с заявлениями о несоответствии станции критериям безопасности и призывали западных лидеров препятствовать запуску АЭС, а Европарламент (ЕП) принял резолюцию с требованием приостановить работу электростанции из соображений безопасности.

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Алевтина Запольская
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