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В США раскрыли причину инцидента с Байденом и пасхальным кроликом

Сотрудница Белого дома в костюме пасхального кролика спасла Байдена от вопросов СМИ

Фото: Shawn Thew / Globallookpress.com

Сотрудница Белого дома в костюме пасхального кролика спасла президента США Джо Байдена от неудобных вопросов журналистов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря сенатора-республиканца от штата Миссури Джоша Хоули Эбигейл Марон.

Марон раскрыла причину недавнего инцидента с участием Байдена на мероприятии по случаю празднования католической Пасхи 18 апреля. По ее словам, американский лидер во время разговора с представителями СМИ начал говорить «не по плану».

«Выходит так, что Меган Хейс, работающая в Белом доме, была тем самым кроликом, который прервал комментарии нашего президента по Афганистану», — написала пресс-секретарь в Twitter.

Марон рассказала, что сотрудницу вычислили по выложенной в интернет фотографии в том самом костюме, но с открытым лицом.

Ранее в сеть попало видео, как Байден испугался пасхального кролика Банни, который вышел поприветствовать американского лидера во время его общения с прессой. Политик комментировал конфликт Афганистана и Пакистана, когда кролик неожиданно подошел к нему и помахал рукой. После президент поспешно удалился.

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Виктория Кондратьева
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