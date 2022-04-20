Появилось видео уличных боев у «Азовстали»

Опубликовано видео перестрелки чеченских военных с бойцами «Азова» на заводе «Азовсталь»

Появилось видео зачистки территории завода «Азовсталь» в Мариуполе чеченскими бойцами. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Известий».

По данным издания, на видео попала перестрелка чеченского подразделения с военными из батальона «Азов». Украинские военные начали обстрел российских подразделений, после чего чеченские бойцы открыли ответный огонь. Уличные бои ведутся в районе частных секторов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о зачистке военными республики территории «Азовстали». По словам главы российского региона, чеченские военные «прочесывают каждый квадрат» предприятия, который украинские военные «превратили в приличный укрепрайон».

Также 20 апреля Вооруженные силы России снова призвали украинских боевиков и иностранных наемников, заблокированных в Мариуполе, с 14:00 20 апреля прекратить боевые действия и сложить оружие.