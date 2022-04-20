Директора комбината в Бурятии задержали после гибели пяти сотрудников

В Бурятии одного из директоров комбината задержали после гибели пяти работников

В Бурятии следователи задержали директора по производству Селенгинского Целлюлозно-картонного комбината, на котором пятеро работников погибли из-за выброса в воздух отравляющих веществ. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчине вменяют совершение преступлений по статьям 143 («Нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть двух и более лиц») и 251 («Нарушение эксплуатации сооружений, повлекшее загрязнение воздуха и смерть людей») УК РФ. Следователи считают, что он не обеспечил безопасные условия труда для работников и не принял необходимые меры для безаварийной работы.

По версии следствия, 17 апреля на территории комбината в помещении одного из очистных резервуаров возникла концентрация неизвестного газа. Вдохнув его, пять человек, осматривавших канализационный коллектор, погибли. Еще одной работнице удалось самостоятельно выбраться из помещения, но из-за действия токсичных веществ ей потребовалась медицинская помощь.

На данный момент решается вопрос о помещении обвиняемого в СИЗО.