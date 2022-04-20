Уровень инфляции в Канаде достиг 30-летнего максимума

Инфляция в Канаде в марте достигла 6,7 процентов на годовом уровне

Годовая инфляции в Канаде ускорилась в марте, достигнув более чем 30-летнего максимума на фоне украинского кризиса и рост цен на энергоносители, сообщает Reuters.

Уровень инфляции в марте составил 6,7 процентов, тогда как аналитики прогнозировали 6,1 процента. Чтобы сдержать рост цен, Центробанк Канады повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — теперь она составляет один процент, и ожидается дальнейшее повышения. Среди причин инфляции — последствия пандемии, нарушение мировых цепочек поставок, подорожание энергоносителей и товаров первой необходимости.

Цены на бензин в Канаде выросли на 11,8 процента по сравнению с февральскими и на 39,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным статистической службы страны, продукты питания подорожали на 8,7 процентов в годовом исчислении. Быстрее всего выросли цены на товары длительного пользования, а также на жилье.

С ростом цен сталкиваются страны по всему миру. Так, годовой уровень инфляции, зафиксированный в Великобритании в марте, достиг 7 процентов, что является наивысшим значением с марта 1992 года. Бьет рекорды и годовая инфляция в США. По итогам марта она ускорилась с 7,9 в феврале до 8,5 процента.