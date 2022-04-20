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Модель Крисси Тайген снялась обнаженной и смутила фанатов

Американская модель Крисси Тайген опубликовала фото, на котором она позирует обнаженной

Фото: Imagespace / Globallookpress.com

Американская модель Крисси Тайген смутила поклонников новым откровенным снимком. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

36-летняя знаменитость позировала перед зеркалом в ванной комнате полностью обнаженной. Во время съемки она прикрыла грудь рукой. На размещенном в соцсети снимке на теле Тайген также виден шрам от операции по удалению грудных имплантатов.

Подписчиков удивила публикация Тайген, которая набрала более 100 тысяч лайков и 20 тысяч комментариев. «Она просто привлекает внимание», «Зачем такое выкладывать», «Фу, выглядит ужасно», «Явно не то, что мне хотелось увидеть в сети», «Не впечатляет», — высказывались фанаты.

Ранее в апреле американская модель Кендалл Дженнер порадовала поклонников новым откровенным снимком, сделанным на музыкальном фестивале Coachella. 26-летняя знаменитость поделилась фотографией, на которой она позирует топлес возле бассейна во время вечеринки в пустыне. Подписчиков восхитила публикация Дженнер, которая набрала более 8,5 миллиона лайков и 20 тысяч комментариев.

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Татьяна Карпова
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