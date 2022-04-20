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В Роспотребнадзоре заявили о продолжении мутаций коронавируса

Эпидемиолог Горелов заявил, что мутации коронавируса не закончатся на омикроне

Фото: Shutterstock

Мутации коронавируса продолжатся и не закончатся ни на омикрон-штамме, ни на каком-либо из других вариантов инфекции. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, чьи слова передает ТАСС.

«Мутации коронавируса не закончатся ни на омикроне, ни на другом варианте, это невозможно», — сказал эпидемиолог.

По его мнению, никто не может исключить в дальнейшем появление нового штамма коронавируса, так как мутации являются естественным процессом для вирусов.

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Ранее Горелов объяснил, что говорить о превращении коронавируса в обычную сезонную инфекцию пока рано. У вируса, по словам ученого, нет характерных для сезонной болезни черт.

По данным оперштаба, в России за минувшие сутки выявили 9195 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заболевших в стране с начала пандемии достигло 18 101 986. При этом днем ранее число выявленных случаев составило 8640.

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Никита Абрамов
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