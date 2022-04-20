Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Эрдоган рассказал о целях операции против курдов

Президент Турции Эрдоган заявил, что целью операции в Ираке не является захват территорий

Фото: Reuters

Целью военной операции против Рабочей партии Курдистана не является захват новых территорий в Ираке, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Трансляцию его выступления в турецком парламенте вел телеканал NTV.

«Целью нашей операции является очистка территории Ирака от террористов, а также гарантии безопасности нашей границы. Турция не претендует ни на какие территории», — заявил президент Эрдоган.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Турции начали новую военную операцию против боевиков РПК на севере Ирака. В операции задействованы силы спецназа и Военно-воздушные силы. Министр обороны Турции Хулуси Акара в ходе брифинга ведомства рассказал, что самолеты успешно нанесли удары по укрытиям, бункерам, тоннелям, пещерам и складам курдов.

Материалы по теме:
Турция готова сотрудничать с Россией вопреки НАТО. Что она хочет получить взамен и почему поставляет оружие Украине?
Турция готова сотрудничать с Россией вопреки НАТО.Что она хочет получить взамен и почему поставляет оружие Украине?
15 апреля 2022
«Маневры за спиной Москвы» США покидают Ближний Восток. Почему это не поможет России усилить свои позиции в Сирии
«Маневры за спиной Москвы»США покидают Ближний Восток. Почему это не поможет России усилить свои позиции в Сирии
16 сентября 2021

По мнению турецкого специалиста по терроризму и безопасности Абдуллы Агара, цели военной операции заключаются в обеспечении региональной стабильности и полной зачистке от боевиков РПК приграничной зоны с Ираком протяженностью 375 километров и глубиной 40 километров.

С 1984 года бойцы Рабочей партии Курдистана ведут вооруженную борьбу за политические права курдов в Турции и создание автономии в ее составе. Перемирие между турецкими властями и курдами было прекращено в июле 2015-го.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
В России назвали возможный срок индексации пенсий
«Просто спросить» в московских поликлиниках станет легче
Стала известна зарплата исключенных из сборной Украины российских биатлонисток
Пашинян заявил о достижении с Россией окончательного согласия по ряду вопросов
Из подмосковного дома подруги Собчак украли вино на полмиллиона рублей
Путин заявил о помощи России при установлении мира в Донбассе
Задымление возле мэрии Москвы ликвидировали
Необычное природное явление из Африки заметили в Сочи
Путин выразил уверенность в нормализации жизни в Донбассе
Путин назвал заставившую Россию начать спецоперацию причину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.