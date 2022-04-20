Врач назвала идеальный срок для выхода из поста

Нутрициолог Юзуп разрешила съесть после поста кусок кулича, один белок и половину желтка

Кандидат медицинских наук, врач-педиатр, нутрициолог Ирина Юзуп назвала идеальный срок для выхода из Великого поста. Ее советы для верующих, отказывавшихся на время от мяса, молока, яиц, сладостей, кофе, алкоголя, приводит издание «Доктор Питер».

В Пасху после поста Юзуп разрешила съесть кусок кулича, белок одного яйца и половину желтка. Также, по ее словам, на праздничный стол можно поставить салаты с капустой, свеклой, морковью, квашеную капусту, зеленые листовые овощи. «Жирное мясо стоит заменить на крольчатину, курицу, индейку, говядину — тушеные или на пару. В качестве гарнира лучше выбирать отварные овощи», — рекомендует врач.

По мнению Юзуп, идеальный срок для выхода из поста — две недели. Она объясняет это тем, что избыток углеводов и недостаточное поступление белка во время семи недель поста негативно отражаются на функции кишечника, на фоне чего возможно обострение хронических заболеваний и снижение иммунитета.

В обычной жизни белки, жиры и углеводы поступают в организм преимущественно из животной пищи, а в пост выработка ферментов перестраивается, поэтому пищеварительная система не готова сразу к тяжелому столу, предупреждает Юзуп. Если наброситься на разнообразную пищу сразу, может появиться чувство тяжести, вздутие живота и несварение желудка, в худшем случае — острый панкреатит, говорит врач.

В начале выхода из поста доктор рекомендует отдавать предпочтение той пище, которая входила в ежедневное меню в пост, ежедневно дополняя ее продуктами животного происхождения. Одну треть всей потребляемой жидкости при этом должна составлять чистая питьевая вода, по стакану перед каждым приемом пищи, объясняет Юзуп.

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