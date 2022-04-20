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Врач назвала идеальный срок для выхода из поста

Нутрициолог Юзуп разрешила съесть после поста кусок кулича, один белок и половину желтка

Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Кандидат медицинских наук, врач-педиатр, нутрициолог Ирина Юзуп назвала идеальный срок для выхода из Великого поста. Ее советы для верующих, отказывавшихся на время от мяса, молока, яиц, сладостей, кофе, алкоголя, приводит издание «Доктор Питер».

В Пасху после поста Юзуп разрешила съесть кусок кулича, белок одного яйца и половину желтка. Также, по ее словам, на праздничный стол можно поставить салаты с капустой, свеклой, морковью, квашеную капусту, зеленые листовые овощи. «Жирное мясо стоит заменить на крольчатину, курицу, индейку, говядину — тушеные или на пару. В качестве гарнира лучше выбирать отварные овощи», — рекомендует врач.

По мнению Юзуп, идеальный срок для выхода из поста — две недели. Она объясняет это тем, что избыток углеводов и недостаточное поступление белка во время семи недель поста негативно отражаются на функции кишечника, на фоне чего возможно обострение хронических заболеваний и снижение иммунитета.

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В обычной жизни белки, жиры и углеводы поступают в организм преимущественно из животной пищи, а в пост выработка ферментов перестраивается, поэтому пищеварительная система не готова сразу к тяжелому столу, предупреждает Юзуп. Если наброситься на разнообразную пищу сразу, может появиться чувство тяжести, вздутие живота и несварение желудка, в худшем случае — острый панкреатит, говорит врач.

В начале выхода из поста доктор рекомендует отдавать предпочтение той пище, которая входила в ежедневное меню в пост, ежедневно дополняя ее продуктами животного происхождения. Одну треть всей потребляемой жидкости при этом должна составлять чистая питьевая вода, по стакану перед каждым приемом пищи, объясняет Юзуп.

Ранее эксперт по безопасности пищевых продуктов Тереза Кин рассказала, почему нельзя хранить молоко в двери холодильника. Также она назвала лучшие места для хранения мяса и овощей.

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Александра Лисица
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