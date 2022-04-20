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В ЛДПР ответили на предложение заменить российский триколор на флаг СССР

В ЛДПР предложили заменить нынешний флаг России на черно-желто-белый имперский

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

ЛДПР неоднократно выступала с инициативой заменить нынешний флаг России на черно-желто-белый имперский. Об этом сообщается в Telegram-канале партии.

Так в ЛДПР ответили на предложение КПРФ заменить российский триколор на флаг СССР. Под красным флагом, по словам представителей партии, совершился противозаконный октябрьский государственный переворот, велась гражданская война, которая погубила 12 миллионов человек, а также произошел раздел государства на 15 частей.

Черно-желто-белый флаг стал для страны символом великих достижений, пика могущества и беспроигрышного в военном плане периода истории, добавили в ЛДПР.

19 апреля по инициативе депутатов от фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым в Госдуму внесли законопроект, согласно которому предлагается установить флагом России флаг, использовавшийся во времена СССР. Член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Отари Аршба, в свою очередь, не поддержал идею.

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Сергей Истомин
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