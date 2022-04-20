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В США рассказали о проблемах с отслеживанием поставок вооружений Украине

CNN: в Пентагоне заявили, что не знают, куда идет поставленное Украине вооружение

Фото: U.S. Air Force / Mauricio Campino / Reuters

В США не знают, куда именно идет значительная часть поставок противотанковых, зенитных и других вооружений, направленных Киеву. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

В ведомстве рассказали о проблемах с отслеживанием поставок вооружений. По словам источников, американское руководство следит за тем, где находится оружие, лишь до его поступления на территорию Украины.

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«У нас есть уверенность на короткое время, но когда оно [вооружение] попадает в туман войны, у нас ее почти нет (...). Оно падает в большую черную дыру», — заявили в Пентагоне.

Однако источники отметили, что это сознательный риск, на который готова пойти администрация президента США Джо Байдена. Тем не менее самая большая опасность, по мнению аналитиков, заключается в перспективе попадания оружия «в руки других вооруженных сил и ополченцев».

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Украина с начала специальной военной операции России получила от других стран самолеты и запасные части для них, что позволило усилить ее военный потенциал в небе. Он отметил, что речь идет об авиации российского производства. Кирби также подчеркнул, что США не поставляют Украине воздушные суда целиком, чтобы избежать статуса стороны вооруженного конфликта.

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Виктория Кондратьева
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