В США рассказали о проблемах с отслеживанием поставок вооружений Украине

CNN: в Пентагоне заявили, что не знают, куда идет поставленное Украине вооружение

В США не знают, куда именно идет значительная часть поставок противотанковых, зенитных и других вооружений, направленных Киеву. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

В ведомстве рассказали о проблемах с отслеживанием поставок вооружений. По словам источников, американское руководство следит за тем, где находится оружие, лишь до его поступления на территорию Украины.

«У нас есть уверенность на короткое время, но когда оно [вооружение] попадает в туман войны, у нас ее почти нет (...). Оно падает в большую черную дыру», — заявили в Пентагоне.

Однако источники отметили, что это сознательный риск, на который готова пойти администрация президента США Джо Байдена. Тем не менее самая большая опасность, по мнению аналитиков, заключается в перспективе попадания оружия «в руки других вооруженных сил и ополченцев».

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Украина с начала специальной военной операции России получила от других стран самолеты и запасные части для них, что позволило усилить ее военный потенциал в небе. Он отметил, что речь идет об авиации российского производства. Кирби также подчеркнул, что США не поставляют Украине воздушные суда целиком, чтобы избежать статуса стороны вооруженного конфликта.