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Стал известен новый участник АПЛ

«Фулхэм» победил «Престон» и гарантировал себе участие в АПЛ в сезоне-2022/2023

Фото: Reuters

«Фулхэм» одержал победу над «Престоном» в матче 43-го тура Чемпионшипа ­— второго по силе дивизиона чемпионата Англии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Разгром «Престона» со счетом 3:0 гарантировал «Фулхэму» участие в Английской премьер-лиге (АПЛ) в сезоне-2022/2023. Забитыми мячами отметились Александар Митрович, который оформил дубль, и Фабио Карвалью.

«Фулхэм» упрочил лидерство в чемпионате. Теперь в активе команды Марку Силвы 86 набранных очков. «Фулхэм» не сможет опуститься в Чемпионшипе ниже второго места, на котором расположился «Бормут» с 77 очками.

«Фулхэм» выступал в АПЛ в сезоне-2020/2021 и завершил чемпионат на 18-м месте. Клуб оформил путевку в элитный дивизион в третий раз за последние пять сезонов.

Николай Костюков
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