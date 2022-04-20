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США уличили в использовании украинского кризиса для очернения Китая

Глава Минобороны КНР призвал США не использовать украинский кризис для очернения Китая

Глава Минобороны КНР Вэй Фэнхэ в ходе телефонного разговора с главой Пентагона Ллойдом Остином призвал США перестать использовать украинский кризис для очернения Китая. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, Китай уличил США в провокациях на море и потребовал прекратить нагнетать агрессию близ его морских границ. Глава Минобороны Китая заявил, что Вашингтон должен прекратить «подставлять, угрожать и оказывать давление» на Пекин.

Ранее Госдепартамент США предупредил Китай о том, что его ждут последствия со стороны Вашингтона и его союзников в случае военных поставок России и помощи Москве с обходом санкций. По его словам, в Вашингтоне пристально следят за возможной помощью Москве со стороны Пекина. При этом Прайс отметил, что пока США не видели подобных военных поставок.

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Николай Чигасов
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