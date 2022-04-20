Силуанов предупредил G20 о последствиях санкций против России

Глава Минфина РФ Силуанов заявил G20 о мировых последствиях подорожания энергоносителей

Министр финансов России Антон Силуанов поучаствовал во встрече глав центробанков и министров финансов стран G20 в дистанционном формате. На заседании он предупредил о новых трудностях для мировой экономики, которые возникли из-за антироссийских санкций, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.

На заседании стран «Большой двадцатки» в Вашингтоне, которое состоялось «на полях» весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка, Силуанов заявил, что ситуация в мировой экономике «значительно ухудшилась». По его мнению, излишне мягкая бюджетная и денежно-кредитная политика, которую проводят развитые страны в последнее время, создала инфляционное давление.

Глава Минфина России предупредил G20 о последствиях санкций против России и заявил, что они не только усилили инфляционное давление, но и сформировали новые риски в экономике». Он также высказался о последствиях подорожания энергоносителей.

«Рост цен на энергоносители и продукцию сельского хозяйства ударит, главным образом, по развивающимся странам и странам с низким уровнем доходов, некоторым из которых грозят не только экономические проблемы, но и тяжелые социальные последствия», — предупредил он.

В рамках своего выступления Силуанов также призвал G20 отказаться от политизации диалога с Россией. Он напомнил, что «Большая двадцатка» всегда являлась экономическим форматом.