Силуанов призвал G20 отказаться от политизации диалога с Россией

Министр финансов России Силуанов призвал G20 отказаться от политизации диалога

Партнеры России по G20 должны отказаться от политизации диалога, так как «Большая двадцатка» всегда была экономическим форматом, призвал министр финансов России Антон Силуанов, пишет ТАСС.

Глава Минфина России дистанционно принял участие в заседании, во время которого вместе с коллегами из других стран и управляющими центральных банков G20 обсудил текущую экономическую ситуацию. Экономисты и политики отметили растущую напряженность, рекордно высокие темпы инфляции и уровень долга в большинстве стран, увеличение цен на продовольствие и энергоносители.

Силуанов подчеркнул, что одной из особенностей кризиса является подрыв доверия к существующей международной валютно-финансовой системе. По словам министра, предложение российских товаров на мировой рынок сдерживается искусственно. Это, в свою очередь, провоцирует дисбаланс и резкий рост цен.

19 апреля Евросоюз и США пообещали усилить санкции против России. Страны Запада ввели ограничения в ответ на специальную операцию, которую Россия проводит на Украине.

