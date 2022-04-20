General Motors сообщил о продлении приостановки деятельности в России

Американский автоконцерн General Motors заявил о продлении приостановки деятельности в РФ

Американский автоконцерн General Motors заявил о продлении приостановки деятельности в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Компания приостановила импорт автомобилей и коммерческую деятельность в России 28 февраля. Отмечается, что решение о продлении приостановки было принято на фоне продолжающегося ухудшения ситуации.

Ранее сообщалось, что General Motors готовится окончательно уйти с российского рынка. Источники газеты «Коммерсантъ» на авторынке рассказали, что компания увольняет сотрудников российского офиса, а дилерам разослали уведомление о прекращении поставок автомобилей и запчастей.

В марте об остановке поставок в страну объявила Volvo, затем аналогичные решения приняли Jaguar, Land Rover, BMW, Ford, Toyota, Mercedes-Benz, Volkswagen, Rolls-Royce и Ferrari. Уже к началу марта в России остановилась почти половина автозаводов.