Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

General Motors сообщил о продлении приостановки деятельности в России

Американский автоконцерн General Motors заявил о продлении приостановки деятельности в РФ

Фото: Rebecca Cook / Reuters

Американский автоконцерн General Motors заявил о продлении приостановки деятельности в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Компания приостановила импорт автомобилей и коммерческую деятельность в России 28 февраля. Отмечается, что решение о продлении приостановки было принято на фоне продолжающегося ухудшения ситуации.

Ранее сообщалось, что General Motors готовится окончательно уйти с российского рынка. Источники газеты «Коммерсантъ» на авторынке рассказали, что компания увольняет сотрудников российского офиса, а дилерам разослали уведомление о прекращении поставок автомобилей и запчастей.

В марте об остановке поставок в страну объявила Volvo, затем аналогичные решения приняли Jaguar, Land Rover, BMW, Ford, Toyota, Mercedes-Benz, Volkswagen, Rolls-Royce и Ferrari. Уже к началу марта в России остановилась почти половина автозаводов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Погиб выступавший с Зеленским в парламенте Греции боевик «Азова»
В Пентагоне рассказали о получаемых Украиной от других стран самолетах
В России скептически оценили перспективы «пасхального перемирия» на Украине
Приложение TikTok вернулось в российский App Store
Блогершу раскритиковали в сети за чересчур откровенное свадебное платье
Россия назвала призывы Запада по Украине «псевдомиротворческими»
Пентагон заявил об отправке вооружения в большую «черную дыру» на Украине
Стал известен новый участник АПЛ
General Motors сообщил о продлении приостановки деятельности в России
Жители Коммунарки назвали основные плюсы своего района
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.