ВС Германии выступили против поставок Украине тяжелого вооружения

В вооруженных силах Германии высказались против поставок Украине тяжелых вооружений

Заместитель генерального инспектора бундесвера (вооруженных сил ФРГ) Маркус Лаубенталь выступил против дополнительных поставок Украине тяжелого оружия, так как Берлин сам нуждается в таких системах вооружений. Об этом сообщает ZDF.

Представитель вооруженных сил (ВС) Германии отверг претензии посла Украины в ФРГ Андрея Мельника, заявившего, что немецкая сторона могла бы направить Киеву 100 боевых машин пехоты «Мардер», которые используются для обучения.

«Чтобы управлять вооруженными силами, а также обучать новых военнослужащих, нам нужны системы вооружений», — указал Лаубенталь.

Он высказался против передачи машин, так как у бундесвера в случае необходимости не останется техники для помощи силам быстрого реагирования НАТО. «Это значительно ослабит обороноспособность», — заключил он.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что возможности бундесвера в поставках оружия Украине практически исчерпаны, дальнейшие поставки вооружения обеспечит военно-промышленный комплекс (ВПК) Германии. Он отметил, что власти сделали возможной закупку Киевом вооружения из немецкой военной промышленности.