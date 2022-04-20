Тела сотрудника ГИБДД, его жены и их домашних животных обнаружили в квартире

В Башкирии сотрудник ГИБДД и его жена погибли в квартире от отравления угарным газом

В Кумертау Республики Башкортостан в одной из квартир были обнаружены мертвыми 33-летний сотрудник ГИБДД, его 30-летняя жена и их домашние животные. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по региону.

По данным ведомства, полицейский должен был утром выйти на службу. Когда он не появился на работе, обеспокоенные коллеги пришли к нему домой, но дверь никто не открыл, на звонки мужчина также не отвечал. После вскрытия дверей в квартире были обнаружены тела погибших.

В управлении Следственного комитета по Башкирии возбуждено дело по факту смерти двух человек в результате отравления угарным газом. В ходе расследования действиям лиц, ответственных за своевременную проверку и обслуживание газового оборудования, а также вентиляционных и дымовых каналов, будет дана правовая оценка.

В марте сообщалось, что в Кабардино-Балкарии пять человек, в том числе трое детей, отравились угарным газом. Четверо из них попали в реанимацию.