В Госдуме предложили чиновникам начинать рабочий день с гимна и поднятия флага

Депутат Госдумы Хамзаев предложил чиновникам начинать день с гимна и поднятия флага

Рабочий день чиновников должен начинаться с исполнения гимна России и поднятия государственного флага. С таким предложением выступил депутат Госдумы Султан Хамзаев, передает РИА Новости.

Он привел в пример инициативу Минпросвещения, согласно которой с 1 сентября российские школьники будут поднимать флаг и исполнять гимн в начале каждой недели. «Будет правильно, если в культуре наших органов исполнительной власти будет введена подобная практика», — заявил Хамзаев.

По его словам, день сотрудников министерств должен начинаться с патриотически правильного мероприятия. Таким образом граждане, находящиеся на службе России, будут подавать пример бережного отношения к символам государства. «Какое утро — такой и день», — заключил Хамзаев.

Идею поднимать флаг и исполнять гимн в школах перед уроками ранее поддержал президент России Владимир Путин. При этом он призвал перенести введение такой традиции в местах, где ее сложно реализовать.

Ранее Хамзаев предложил запретить чиновникам выезжать в другие страны, если поездка не касается государственных задач. По его словам, госслужащие должны сегодня «быть со своим народом, заниматься внутренними вопросами».