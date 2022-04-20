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В Британии предложили пожить в доме гитариста The Beatles

В Англии сдают в аренду бывший дом гитариста The Beatles Джорджа Харрисона
Джордж Харрисон

Джордж Харрисон. Фото: Globallookpress.com

В Англии предложили пожить в бывшем доме соло-гитариста британской рок-группы The Beatles Джорджа Харрисона. Недвижимость в ливерпульском пригороде Спик предлагают арендовать за 260 долларов за ночь, сообщает Dirt.

Дом принадлежит фанату группы Кену Ламберту, который купил его на аукционе в 2021 году за 171 тысячу фунтов стерлингов (223 тысячи долларов). Он захотел поделиться приобретением с другими поклонниками The Beatles, поэтому начал сдавать бывшее жилье Харрисона на короткий срок. Дом площадью 89 квадратных метров с тремя спальнями и ванной можно арендовать на Airbnb.

Семья гитариста жила в пригороде Ливерпуля с января 1950 года. В биографии музыканта «Джордж Харрисон: за закрытыми дверями» автор Грэм Томсон отмечает, что новое жилье оказалось намного лучше предыдущего — в нем было больше места, современный дизайн и туалет. После того как музыкант познакомился с другими участниками The Beatles, группа часто репетировала в его спальне или гостиной. С тех пор дом несколько раз ремонтировали, но Ламберт попытался воссоздать прежний интерьер. Он оформил гостиную обоями с цветочным принтом и обставил винтажной мебелью. Рядом с диваном стоит акустическая гитара, а стены кухни украшают постеры с группой. Кроме того, сохранились некоторые оригинальные элементы: ванна, раковина и кухонные шкафы.

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Для тех, кто хочет посетить дом Харрисона, но не может его арендовать, каждую среду проходят экскурсии. Недвижимость находится неподалеку от других достопримечательностей, связанных с The Beatles: клубом Cavern Club, где музыканты выступали в начале карьеры, и бывшими домами основателей группы Пола Маккартни и Джона Леннона.

В феврале Маккартни решил продать пентхаус в Нью-Йорке за 8,5 миллиона долларов и потерял почти половину суммы, которую заплатил за него. Музыкант и его жена Нэнси Шевелл приобрели объект в 2015 году за 15,5 миллиона, а впоследствии потратились на масштабный ремонт.

Александра Качан
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