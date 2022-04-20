В IKEA объяснили видео с танцующими людьми в закрытом магазине

В IKEA объяснили видео с танцующими людьми в закрытом магазине разминкой сотрудников

В Москве в закрытом магазине IKEA на Дубровке сотрудники делали разминку. Так в компании объяснили видео с танцующими людьми в торговой точке, пишет РИА Новости.

«В рамках выполнения своих ежедневных обязанностей сотрудники проводят встречи, чтобы обмениваться опытом, решать рабочие вопросы и поддерживать друг друга», — сказали в компании.

Там добавили, что люди в магазине ТРЦ «Мозаика» были на подобной встрече, которая всегда начинается с разминки. В IKEA ее назвали обычной практикой.

Видео с танцующими людьми в закрытом магазине IKEA появилось в сети во вторник, 20 апреля. На кадрах видно, как находящиеся за стеклом торговой точки россияне танцуют посреди торгового зала, совершая одинаковые плавные движения.

Нидерландская торговая сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA объявила о приостановке работы в России 3 марта. Компания решила закрыть все 17 гипермаркетов на территории страны из-за ситуации на Украине — в последний день работы в торговые точки выстроились огромные очереди.