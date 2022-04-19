Танцующие в закрытом московском магазине IKEA люди попали на видео

В закрывшемся московском магазине IKEA на Дубровке сняли танцующих людей

В Москве на Дубровке в магазине IKEA, который на данный момент закрыт, сняли на видео множество танцующих людей. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Baza.

На кадрах, снятых снаружи магазина, видны заполонившие помещение люди. Находящиеся за стеклом совершают одинаковые плавные движения.

При этом люди танцуют прямо посреди торгового зала, заняв свободные места в проходах между мебелью.

3 марта нидерландская торговая сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA объявила о приостановке работы в России. Отмечается, что всего в России находилось 17 гипермаркетов этой сети. 4 марта IKEA приостановила импорт, экспорт, производство, а также продажи в магазинах и интернет-магазинах на территории России.