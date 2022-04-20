Российская замена МКС получит центрифугу

Российская орбитальная служебная станция получит центрифугу короткого радиуса

Российская орбитальная служебная станция (РОСС), которая в перспективе заменит России Международную космическую станцию (МКС), может получить центрифугу короткого радиуса. Об этом «Российской газете» сообщил директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук (РАН), академик Олег Орлов.

По его словам, центрифуга, работы над которой ведутся совместно с Ракетно-космической корпорацией (РКК) «Энергия», поможет восстанавливать работу различных физиологических систем космонавтов, в частности, кровообращения.

«Мы вместе с коллегами из РКК "Энергия" подготовили обоснование создания бортовой центрифуги в составе перспективного модуля Российской орбитальной служебной станции. Это предложение утверждено», — сказал академик.

Орлов добавил, что важной задачей является создание стенда для центрифуги на орбите. «Так, подготовительные расчеты обоснования такой конструкции раньше предпринимались для МКС кооперацией участников американского сегмента. Однако были приостановлены из-за высоких рисков динамического воздействия стенда на всю станцию», — уточнил директор института.

В апреле ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт заявил, что работа МКС в случае ухода из проекта России станет невозможна.