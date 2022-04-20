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Российская замена МКС получит центрифугу

Российская орбитальная служебная станция получит центрифугу короткого радиуса

Фото: Роскосмос

Российская орбитальная служебная станция (РОСС), которая в перспективе заменит России Международную космическую станцию (МКС), может получить центрифугу короткого радиуса. Об этом «Российской газете» сообщил директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук (РАН), академик Олег Орлов.

По его словам, центрифуга, работы над которой ведутся совместно с Ракетно-космической корпорацией (РКК) «Энергия», поможет восстанавливать работу различных физиологических систем космонавтов, в частности, кровообращения.

«Мы вместе с коллегами из РКК "Энергия" подготовили обоснование создания бортовой центрифуги в составе перспективного модуля Российской орбитальной служебной станции. Это предложение утверждено», — сказал академик.

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Орлов добавил, что важной задачей является создание стенда для центрифуги на орбите. «Так, подготовительные расчеты обоснования такой конструкции раньше предпринимались для МКС кооперацией участников американского сегмента. Однако были приостановлены из-за высоких рисков динамического воздействия стенда на всю станцию», — уточнил директор института.

В апреле ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт заявил, что работа МКС в случае ухода из проекта России станет невозможна.

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Иван Потапов
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