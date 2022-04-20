Названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке

Вакансия разработчика для новой социальной сети стала самой высокооплачиваемой на удаленке

Эксперты сервиса подбора персонала «Работа.ру» назвали самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке. Об этом сообщает ТАСС.

В лидерах оказалась должность разработчика для новой социальной сети с доходом до 380 тысяч рублей в месяц. Соискатель должен иметь опыт мобильной разработки от трех лет, а разработки на React — от шести лет.

Доход программиста JavaScript на удаленной работе может составить от 320 тысяч рублей. Специалисту предстоит принимать задачи от аналитиков, проводить техническую оценку требований, а также разрабатывать и отлаживать сервисы и писать тесты.

Также высокую зарплату может получать менеджер по продажам (до 250 тысяч рублей) и коммерческий директор со стажем от трех лет (от 200 тысяч рублей). Кроме того, по данным сервиса, до 140 тысяч рублей ежемесячно может заработать менеджер по продажам услуг по обучению охране труда.

Ранее аналитики сервиса HeadHunter назвали самые редкие и необычные вакансии в России. Так, в Тюмени предлагают работу пивному сомелье с заработной платой от 250 тысяч рублей. Будущий работник должен иметь опыт работы пивоваром не менее пяти лет, владеть немецким языком, уметь проводить пивные дегустации, а также отлично разбираться в сортах пива.

